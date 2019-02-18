Глава МЗС Венесуели: депутатів Європарламенту попередили про заборону в'їзду в республіку

"За офіційними дипломатичними каналами влада Венесуели кілька днів тому повідомила групу депутатів Європарламенту, які мали намір відвідати країну у змовницьких цілях, що вони не будуть допущені. Також їм було настійно рекомендовано відмовитися від цього, щоб уникнути подальших провокацій", - написав міністр.

Арреаса також додав, що венесуельський уряд "не дозволить європейським крайнім правим силам порушувати мир і стабільність в країні іншими грубими інтервенціоністським діями".

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Як повідомляв УНН, раніше представник іспанської Народної партії (НП) Естебан Гонсалес Понс заявив, що його та інших членів делегації Європарламенту висилають з Венесуели за наказом президента Ніколаса Мадуро. Делегація Європарламенту, що складається з шести чоловік, повинна була провести зустрічі з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, а також з послами європейських країн.