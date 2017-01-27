Глава МИД Великобритании сообщил о возможном изменении позиции по Сирии

"Я осознаю все неудобства и риски, которые повлечет за собой полная смена политики в отношении Сирии и поддержка России и Асада. Однако я реалистично смотрю на смену нашего подхода к сирийской политике. Наша старая позиция, боюсь, не поможет. Мы постоянно повторяли как мантру, что Асад должен уйти, но до сих пор не смогли этого добиться. Поэтому мы сталкиваемся с проблемами ", - сказал он.

Альтернативой требованию отставки Б.Асада, по мнению Б.Джонсона, могут стать новые выборы в Сирии под контролем Организации Объединенных Наций. Это, по мнению главы британского МИД, могло бы стать возможностью "продвинуться вперед". При этом, по его словам, нынешний президент Сирии Б.Асад сможет участвовать в выборах президента.