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Глава МИД Великобритании сообщил о возможном изменении позиции по Сирии

Глава МИД Великобритании сообщил о возможном изменении позиции по Сирии

Киев • УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Правительство Великобритании может согласиться с тем, что президент Сирии Башар Асад останется на своем посту. Об этом в четверг, 26 января, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в верхней палате парламента страны, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .

"Я осознаю все неудобства и риски, которые повлечет за собой полная смена политики в отношении Сирии и поддержка России и Асада. Однако я реалистично смотрю на смену нашего подхода к сирийской политике. Наша старая позиция, боюсь, не поможет. Мы постоянно повторяли как мантру, что Асад должен уйти, но до сих пор не смогли этого добиться. Поэтому мы сталкиваемся с проблемами ", - сказал он.

Альтернативой требованию отставки Б.Асада, по мнению Б.Джонсона, могут стать новые выборы в Сирии под контролем Организации Объединенных Наций. Это, по мнению главы британского МИД, могло бы стать возможностью "продвинуться вперед". При этом, по его словам, нынешний президент Сирии Б.Асад сможет участвовать в выборах президента.

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