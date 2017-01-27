Глава МЗС Великої Британії повідомив про можливу зміну позиції стосовно Сирії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Уряд Великої Британії може погодитися з тим, що президент Сирії Башар Асад залишиться на своєму посту. Про це в четвер, 26 січня, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Я усвідомлюю всі незручності і ризики, які спричинить за собою повна зміна політики щодо Сирії і підтримка Росії і Асада. Однак я реалістично дивлюся на зміну нашого підходу до сирійської політики. Наша стара позиція, боюся, не допоможе. Ми невпинно повторювали як мантру, що Асад повинен піти, але досі не змогли цього домогтися. Через це ми стикаємося з проблемами”, — сказав він.

Альтернативою вимозі відставки Б.Асада, на думку Б.Джонсона, можуть стати нові вибори в Сирії під контролем Організації Об’єднаних Націй. Це, на думку глави британського МЗС, могло б стати можливістю “просунутися вперед”. При цьому, за його словами, нинішній президент Сирії Б.Асад зможе брати участь у виборах президента.

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