Глава МЗС Великої Британії повідомив про можливу зміну позиції стосовно Сирії

“Я усвідомлюю всі незручності і ризики, які спричинить за собою повна зміна політики щодо Сирії і підтримка Росії і Асада. Однак я реалістично дивлюся на зміну нашого підходу до сирійської політики. Наша стара позиція, боюся, не допоможе. Ми невпинно повторювали як мантру, що Асад повинен піти, але досі не змогли цього домогтися. Через це ми стикаємося з проблемами”, — сказав він.

Альтернативою вимозі відставки Б.Асада, на думку Б.Джонсона, можуть стати нові вибори в Сирії під контролем Організації Об’єднаних Націй. Це, на думку глави британського МЗС, могло б стати можливістю “просунутися вперед”. При цьому, за його словами, нинішній президент Сирії Б.Асад зможе брати участь у виборах президента.