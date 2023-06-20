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Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с москвой - DW

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции Запада против россии не работают и нужен «диалог» с москвой. Об этом он заявил 19 июня, выступая в Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет немецкое издание DW, сообщает УНН.

Глава МИД Венгрии в ПАСЕ призвал к "диалогу" с москвой - DW

Детали

Издание отмечает, что перед тем, как начать свое выступление в ПАСЕ, венгерский министр признал, что "многим в этом зале абсолютно не понравится" то, что он скажет.

Сийярто не сказав ни слова о том, что именно россия начала войну и что из-за действий руководства рф в Украине гибнут тысячи людей, пишет DW.

Выступая в Пасе он заявил, что Европа " все глубже и глубже входит в опасную спираль".

Цитата

"Ведь чем больше оружия поставляется Украине, тем дольше будет продолжаться эта война. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше людей погибнет. Международное сообщество должно думать о том, как спасти жизнь людей, а это возможно, только восстановив мир", - заявил министр.

Дополнение

Также Сиярто сказал о "бесполезности" санкций ЕС в отношении рф, потому что они, мол, "не поставили на колени" российскую экономику и не прекратили войну.
Глава МИД считает, что эскалация войны больше всего угрожает венграм, потому что Венгрия соседствует с Украиной.

"Говорю здесь от имени нации, представители которой умирают на этой войне", - заявил он.
Министр возмутился, что представителей венгерского меньшинства "как украинских граждан мобилизуют в украинскую армию, большинство из них посылают на фронт и, к сожалению, многие гибнут".

Сиярто признал, что видение Венгрии того, как достичь мира и как закончить войну в Украине - не популярно в ЕС. При этом он подчеркнул, что в национальных интересах Венгрии "установить мир в соседней стране как можно скорее" посредством переговоров.

Он также озвучил тезис, что санкции Европейского Союза против россии "не работают", поэтому каналы общения с рф надо держать открытыми, и думать о том, как садиться с москвой за стол переговоров.

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