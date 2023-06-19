Венгрия должна объяснить свое участие в освобождении украинских военнопленных в рф - Еврокомиссия

Так он отреагировал на заявление МИД Украины, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из рф, и не допускает к ним украинских дипломатов.

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“россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности. Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями”, - сказал Стано.

Напомним

рф передала Венгрии военнопленных якобы с Закарпатья. При этом правительство Венгрии заявляет, что не знало о якобы освобождении украинских военнопленных из рф.

Украина требует у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции.