Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених у рф - Єврокомісія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Угорщина повинна пояснити свою участь у звільненні 11 українських військовополонених у росії та комунікацію з урядом України з цього питання. Про це у коментарі Delfi сказав прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано, пише УНН.
Так він відреагував на заяву МЗС України, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з рф, і не допускає до них українських дипломатів.
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“росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їх на життя небезпеки. Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою”, - сказав Стано.
Нагадаємо
рф передала Угорщині військовополонених нібито із Закарпаття. При цьому уряд Угорщини заявляє, що не знав про нібито звільнення українських військовополонених із рф.
Україна вимагає в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції.