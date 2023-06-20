Глава МЗС Угорщини у ПАРЄ закликав до "діалогу" з москвою - DW

$41.390.02
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 14166 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 18571 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 28372 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 99702 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 171726 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 178356 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 139123 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137096 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87553 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94210 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5.8м/с
33%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 13102 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 16728 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 20668 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 21541 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 16228 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 14117 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 178307 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 236836 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 385105 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 321964 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 14735 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 19849 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 36184 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 32598 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 139109 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Глава МЗС Угорщини у ПАРЄ закликав до "діалогу" з москвою - DW

Київ • УНН

 • 1393577 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що санкції Заходу проти росії не працюють і потрібен «діалог» з москвою. Про це він заявив 19 червня, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи, пише німецьке видання DW, повідомляє УНН.

Глава МЗС Угорщини у ПАРЄ закликав до "діалогу" з москвою - DW

Деталі

Видання зазначає, що перед тим, як почати свій виступ у ПАРЄ, угорський міністр визнав, що "багатьом у цьому залі абсолютно не сподобається" те, що він скаже.

Сійярто не сказавши жодного слова про те, що саме росія почала війну і що через дії керівництва рф в Україні гинуть тисячі людей, пише DW.

Виступаючи в ПАРЄ він заявив, що Європа "дедалі глибше і глибше входить у небезпечну спіраль".

Цитата

"Адже чим більше зброї поставляється Україні, тим довше триватиме ця війна. І чим довше вона триватиме, тим більше людей загине. Міжнародне співтовариство має думати про те, як врятувати життя людей, а це можливо, тільки відновивши мир", - заявив міністр.

Доповнення

Також Сіярто сказав про "марність" санкцій ЄС щодо рф, бо вони, мовляв, "не поставили на коліна" російську економіку і не припинили війну.

Очільник МЗС вважає, що ескалація війни найбільше загрожує угорцям, бо Угорщина сусідить з Україною.

"Говорю тут від імені нації, представники якої помирають на цій війні", - заявив він.

Міністр обурився, що представників угорської меншини "як українських громадян мобілізують в українську армію, більшість із них посилають на фронт і, на жаль, багато хто гине".

Сіярто визнав, що бачення Угорщини того, як досягти миру і як закінчити війну в Україні, - не популярне в ЄС. При цьому він підкреслив, що в національних інтересах Угорщини "встановити мир у сусідній країні якомога швидше" за допомогою переговорів.

Він також озвучив тезу, що санкції Європейського Союзу проти росії "не працюють", тому канали спілкування з РФ треба тримати відкритими, і думати про те, як сідати з москвою за стіл переговорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угорщина має пояснити свою участь у звільненні українських військовополонених у рф - Єврокомісія

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35