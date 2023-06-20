Глава МЗС Угорщини у ПАРЄ закликав до "діалогу" з москвою - DW
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що санкції Заходу проти росії не працюють і потрібен «діалог» з москвою. Про це він заявив 19 червня, виступаючи в Парламентській асамблеї Ради Європи, пише німецьке видання DW, повідомляє УНН.
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Видання зазначає, що перед тим, як почати свій виступ у ПАРЄ, угорський міністр визнав, що "багатьом у цьому залі абсолютно не сподобається" те, що він скаже.
Сійярто не сказавши жодного слова про те, що саме росія почала війну і що через дії керівництва рф в Україні гинуть тисячі людей, пише DW.
Виступаючи в ПАРЄ він заявив, що Європа "дедалі глибше і глибше входить у небезпечну спіраль".
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"Адже чим більше зброї поставляється Україні, тим довше триватиме ця війна. І чим довше вона триватиме, тим більше людей загине. Міжнародне співтовариство має думати про те, як врятувати життя людей, а це можливо, тільки відновивши мир", - заявив міністр.
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Також Сіярто сказав про "марність" санкцій ЄС щодо рф, бо вони, мовляв, "не поставили на коліна" російську економіку і не припинили війну.
Очільник МЗС вважає, що ескалація війни найбільше загрожує угорцям, бо Угорщина сусідить з Україною.
"Говорю тут від імені нації, представники якої помирають на цій війні", - заявив він.
Міністр обурився, що представників угорської меншини "як українських громадян мобілізують в українську армію, більшість із них посилають на фронт і, на жаль, багато хто гине".
Сіярто визнав, що бачення Угорщини того, як досягти миру і як закінчити війну в Україні, - не популярне в ЄС. При цьому він підкреслив, що в національних інтересах Угорщини "встановити мир у сусідній країні якомога швидше" за допомогою переговорів.
Він також озвучив тезу, що санкції Європейського Союзу проти росії "не працюють", тому канали спілкування з РФ треба тримати відкритими, і думати про те, як сідати з москвою за стіл переговорів.
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