Глава МИД Германии призвала Турцию и Венгрию прекратить блокировать расширение НАТО

Детали

Бербок на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстромом заявила, что "нет серой зоны", когда речь идет о ратификации присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Она добавила, что Германия "полностью солидарна" со стремлением скандинавских стран присоединиться к Альянсу.

Сообщается, что 28 из 30 государств-членов НАТО уже ратифицировали соглашения о принятии Финляндии и Швеции в Альянс. Однако Турция продолжает требовать от правительств в Стокгольме и Хельсинки конкретных обязательств по более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Вопрос также был предметом дискуссий между новым премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в среду, 9 ноября. Бильстрем заявил, что переговоры с Турцией были "очень положительными" и показали, что "есть еще много пространства для диалога". В скором времени он продолжит переговоры в Анкаре, пишет издание.

Дополнение

Во время саммита НАТО в июне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, который фактически урегулировал спор по борьбе с терроризмом. Правительства Стокгольма и Хельсинки пообещали экстрадировать Турцию подозреваемых в терроризме. Но Эрдоган теперь требует новых уступок.

Тем временем Венгрия объявила в среду, что намерена завершить ратификацию до конца года.

Напомним

Новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдских ополченцев (YPG), пытаясь заручиться согласием Турции на вступление в НАТО.