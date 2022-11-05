Швеція дистанціюється від курдських організацій задля вступу до НАТО

Цитата

«Існує занадто тісний зв'язок між цими організаціями та РПК для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною. Головна мета — членство Швеції в НАТО», — сказав Більстром.

Цей крок був зроблений лише за кілька днів до того, як прем'єр-міністр Ульф Крістерссон повинен вирушити до Анкари, щоб спробувати переконати президента Туреччини Тайіпа Ердогана дозволити Швеції приєднатися до військового союзу.

Так, Сирійське курдське ополчення YPG та його політична гілка PYD вважаються в Туреччині продовженням Робочої партії Курдистану (РПК), яка розпочала повстання проти Туреччини у 1980 році та розглядається Туреччиною, США та Європейським союзом як терористична група. Швеція, поряд зі Сполученими Штатами та рядом інших країн НАТО, підтримала YPG у боротьбі проти Ісламської держави.

Доповнення

Міністр закордонних справ Туреччини заявив у четвер, що Швеція та Фінляндія ще не виконали всі зобов'язання щодо угоди, яка підтверджує їх заявки на вступ до НАТО, і вони все ще мають зробити конкретні кроки.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Американський Сенат підтримав резолюцію про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, тим самим давши згоду на пропозицію президента Джо Байдена.