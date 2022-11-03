Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО

Детали

Мевлют Чавушоглу, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, также сказал, что Турция заметила, что новое правительство Швеции под руководством премьер-министра Ульфа Кристерссона решительно подходит к выполнению обязательств’.

В июне Швеция и Финляндия подписали меморандум, в результате которого Турция, член НАТО, сняла вето с их заявок на вступление в трансатлантический альянс безопасности. Оба попросили присоединиться в ответ на войну России в Украине, но Турция требовала дополнительных гарантий, включая, что они не будут приютить курдских боевиков.

Напомним

Польша пожаловалась в Европейский суд на правила ЕС по сокращению газа, согласованные ранее в этом году, заявил в четверг замминистра юстиции, добавив, что правила не были согласованы блоком единогласно, как это должно было быть.