Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО

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Мевлют Чавушоглу, виступаючи разом із генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Стамбулі, також сказав, що Туреччина зауважила, що новий уряд Швеції під керівництвом прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона рішуче підходить до виконання зобов’язань.

У червні Швеція та Фінляндія підписали меморандум, у результаті якого Туреччина, член НАТО, зняла вето з їхніх заявок на вступ до трансатлантичного альянсу безпеки. Обидва попросили приєднатися у відповідь на війну Росії в Україні, але Туреччина вимагала додаткових гарантій, включно з тим, що вони не будуть давати притулок курдським бойовикам.

Нагадаємо

Польща поскаржилася до Європейського суду на правила ЄС щодо скорочення газу, погоджені раніше цього року, заявив у четвер заступник міністра юстиції, додавши, що правила не були узгоджені блоком одноголосно, як це мало бути.