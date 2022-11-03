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Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО

Туреччина заявила, що Швеція та Фінляндія ще недостатньо зробили в рамках угоди з НАТО

Київ • УНН

 • 218459 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини заявив у четвер, що Швеція та Фінляндія ще не виконали всі зобов’язання за угодою, яка підтверджує їхні заявки на вступ до НАТО, і вони все ще повинні зробити конкретні кроки.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Мевлют Чавушоглу, виступаючи разом із генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Стамбулі, також сказав, що Туреччина зауважила, що новий уряд Швеції під керівництвом прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона рішуче підходить до виконання зобов’язань.

У червні Швеція та Фінляндія підписали меморандум, у результаті якого Туреччина, член НАТО, зняла вето з їхніх заявок на вступ до трансатлантичного альянсу безпеки. Обидва попросили приєднатися у відповідь на війну Росії в Україні, але Туреччина вимагала додаткових гарантій, включно з тим, що вони не будуть давати притулок курдським бойовикам.

Нагадаємо

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