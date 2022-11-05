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Швеция дистанцируется от курдских организаций для вступления в НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Новое правительство Швеции будет дистанцироваться от курдских ополченцев (YPG), пытаясь заручиться согласием Турции на вступление в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

«Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК для того, чтобы это было хорошо для отношений между нами и Турцией. Главная цель — членство Швеции в НАТО», — сказал Бильстром.

Этот шаг был сделан всего за несколько дней до того, как премьер-министр Ульф Кристерссон должен отправиться в Анкару, чтобы попытаться убедить президента Турции Тайипа Эрдогана позволить Швеции присоединиться к военному союзу.

Так, Сирийское курдское ополчение YPG и его политическая ветвь PYD считаются в Турции продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая начала восстание против Турции в 1980 году и рассматривается Турцией, США и Европейским союзом как террористическая группа. Швеция, наряду с Соединенными Штатами и рядом других стран НАТО, поддержала YPG в борьбе против Исламского государства.

Дополнение

Министр иностранных дел Турции заявил в четверг, что Швеция и Финляндия еще не выполнили все обязательства по соглашению, подтверждающему их заявки на вступление в НАТО, и они все еще должны сделать конкретные шаги.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Американский Сенат поддержал резолюцию о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым дав согласие на предложение президента Джо Байдена.

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