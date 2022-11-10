Глава МЗС Німеччини закликала Туреччину та Угорщину припинити блокувати розширення НАТО

Деталі

Бербок на спільній пресконференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Більстромом заявила, що "немає сірої зони", коли мова йде про ратифікацію приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Вона додала, що Німеччина "повністю солідарна" з прагненням скандинавських країн приєднатися до Альянсу.

Повідомляється, що 28 із 30 держав-членів НАТО вже ратифікували угоди про прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу. Проте Туреччина продовжує вимагати від урядів у Стокгольмі та Гельсінкі конкретних зобов'язань щодо більш тісної співпраці у боротьбі з тероризмом.

Питання також було предметом дискусій між новим прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і главою турецької держави Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі в середу, 9 листопада. Білльстрьом заявив, що переговори з Туреччиною були "дуже позитивними" та показали, що "є ще багато простору для діалогу". Незабаром він продовжить переговори в Анкарі, пише видання.

Доповнення

Під час саміту НАТО у червні Швеція, Фінляндія та Туреччина підписали меморандум, який фактично врегулював суперечку щодо боротьби з тероризмом. Уряди Стокгольма та Гельсінкі пообіцяли екстрадувати Туреччині підозрюваних у тероризмі. Але Ердоган тепер вимагає нових поступок.

Тим часом Угорщина оголосила в середу, що має намір завершити ратифікацію до кінця року.

Нагадаємо

Новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдських ополченців (YPG), намагаючись заручитися згодою Туреччини на вступ до НАТО.