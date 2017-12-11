Глава МИД Германии поддержал идею создать "Соединенные Штаты Европы"

"Политиков все время критикуют за отсутствие видения (дальнейшего развития - ред.). И сейчас у кого-то - Мартина Шульца - появилась идея дальнейшего развития Европы, и сразу все набросились на него", - сказал Габриель, что является однопартийцем Шульца.

По мнению министра, Европа должна превратиться в защитника интересов европейских граждан по всему миру. И это, отметил он, невозможно, когда каждое государство само по себе.

"Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не станем рядом, то наши дети будут лишены голоса в будущем", - резюмировал Габриэль.

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал к максимально глубокой европейской интеграции, которая могла бы закончиться созданием федеративного государственного образования "Соединенных Штатов Европы" до 2025 года. По его словам, договор будет представлено государствам-членам ЕС для ратификации, и те, кто откажется от него, автоматически должны оставить блок.