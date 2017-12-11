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Глава МЗС Німеччини підтримав ідею створити "Сполучені Штати Європи"

Київ • УНН

 • 15948 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель підтримав ідею голови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартіна Шульца про створення Сполучених Штатів Європи до 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на ARD.

"Політиків весь час критикують за відсутність бачення (подальшого розвитку - ред.). І зараз в когось - Мартіна Шульца - з'явилася ідея подальшого розвитку Європи, і зразу всі накинулися на нього", - сказав Габріель, що являється однопартійцем Шульца.

На думку міністра, Європа повинна перетворитися в захисника інтересів європейських громадян по всьому світу. І це, зазначив він, неможливо, коли кожна держава сама по собі.

"Світ змінюється. Азія, Латинська Америка, Африка. Тільки Європа стає менше. І якщо ми не станемо поруч, то наші діти будуть позбавлені голосу в майбутньому ", - резюмував Габріель.

Нагадаємо, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мартін Шульц закликав до максимально глибокої європейської інтеграції, яка могла би закінчитися створенням федеративного державного утворення "Сполучених Штатів Європи" до 2025 року. За його словами, договір буде представлено державам-членам ЄС для ратифікації, і ті, хто відмовиться від нього, автоматично повинні залишити блок.

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