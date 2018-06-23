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Глава МИД Молдавии попросил "не реагировать нервно" на резолюцию ООН

Глава МИД Молдавии попросил "не реагировать нервно" на резолюцию ООН

Киев  •  УНН

 • 13358 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский заявил, что Москва "не должна нервно реагировать" на резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVR , передает УНН.

По его словам, в Кремле знают об этих требованиях, поэтому Россия должна соблюдать обязательства, которые взяла на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Тогда Россия обязалась вывести войска из Приднестровья до 2002 года, однако это не было сделано.

Ульяновский также назвал принятую резолюцию ООН по Приднестровью “успехом парламента (Молдавии), правительства и коллег в МИДе”. “Приднестровский конфликт не является внутренней проблемой, а нарушением международного права третьей страной, которая разместила войска на нашей суверенной территории”, — подчеркнул глава МИД.

За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против высказались 15 стран, еще 83 воздержались. По словам Ульяновского, в резолюции указан призыв ко всем странам четко соблюдать принципы Устава ООН. При этом резолюции Генассамблеи в отличие от решений Совета Безопасности ООН не имеют обязательной силы.

Как сообщал УНН, Демократическая партия Молдовы (ДПМ) надеется , что резолюция ООН о выводе из Молдовы российских войск, входящих в состав миротворческих сил, подтолкнет переговоры по урегулированию приднестровского конфликта.

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