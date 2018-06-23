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Глава МЗС Молдови попросив "не реагувати нервово" на резолюцію ООН

Глава МЗС Молдови попросив "не реагувати нервово" на резолюцію ООН

Київ • УНН

 • 13358 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Тудор Ульяновський заявив, що Москва “не повинна нервово реагувати” на резолюцію Генасамблеї ООН про виведення російських військ з Придністров’я. Про це він повідомив в ефірі телеканалу TVR, інформує УНН.

За його словами, в Кремлі знають про ці вимоги, тому Росія повинна дотримуватися зобов’язань, які взяла на себе на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році. Тоді Росія зобов’язалася вивести війська з Придністров’я до 2002 року, проте це не було зроблено.

Ульяновський також назвав ухвалену резолюцію ООН щодо Придністров’я “успіхом парламенту (Молдавії), уряду і колег в МЗС”. “Придністровський конфлікт не є внутрішньою проблемою, а порушенням міжнародного права третьою країною, яка розмістила війська на нашій суверенній території”, — підкреслив глава МЗС.

За ухвалення резолюції проголосували 64 країни, проти висловилися 15 країн, ще 83 утрималися. За словами Ульяновського, в резолюції вказано заклик до всіх країн чітко дотримуватися принципів Статуту ООН. При цьому резолюції Генасамблеї на відміну від рішень Ради Безпеки ООН не мають обов’язкової сили.

Як повідомляв УНН, Демократична партія Молдови (ДПМ) сподівається, що резолюція ООН про виведення з Молдови російських військ, що входять до складу миротворчих сил, підштовхне переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту.

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