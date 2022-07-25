Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал предоставить больше современного оружия для Украины. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
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"Пять месяцев с тех пор, как россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", – отметил Рынкевич.
Напомним
МВД Латвии готовит законопроект о дополнительной поддержке для украинских беженцев.