Глава МИД Латвии: Украине нужно больше HIMARS

Цитата

"Пять месяцев с тех пор, как россия напала на Украину, в то время как Украина продолжает бороться, мы должны продолжать поддерживать ее, вместо пустых разговоров нужно больше HIMARS и других современных систем вооружения, чтобы остановить войну", – отметил Рынкевич.

Напомним

МВД Латвии готовит законопроект о дополнительной поддержке для украинских беженцев.