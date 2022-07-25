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Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS

Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS

Київ • УНН

 • 129068 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав надати більше сучасної зброї для України. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"П'ять місяців з того часу, як росія напала на Україну, у той час, як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", – зазначив Ринкевич.

Нагадаємо 

МВС Латвії готує законопроект щодо додаткової підтримки для українських біженців.

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