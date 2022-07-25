Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав надати більше сучасної зброї для України. Про це він повідомив у Twitter, інформує УНН.
Цитата
"П'ять місяців з того часу, як росія напала на Україну, у той час, як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", – зазначив Ринкевич.
Нагадаємо
МВС Латвії готує законопроект щодо додаткової підтримки для українських біженців.