Глава МЗС Латвії: Україні потрібно більше HIMARS

Цитата

"П'ять місяців з того часу, як росія напала на Україну, у той час, як Україна продовжує боротися, ми повинні продовжувати підтримувати її, замість порожніх розмов потрібно більше HIMARS та інших сучасних систем озброєння, щоб зупинити війну", – зазначив Ринкевич.

Нагадаємо

МВС Латвії готує законопроект щодо додаткової підтримки для українських біженців.