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Глава МИД Греции лично сопроводит гуманитарную миссию в Мариуполь

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас вызвался сопровождать груз с гуманитарной помощью для Мариуполя. Об этом он заявил во вторник, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Греции.

Глава МИД Греции лично сопроводит гуманитарную миссию в Мариуполь

Цитата

“Прошу сегодня направить официальную ноту украинской стороне о содействии и российской стороне с другой нотой не препятствовать отправке гуманитарной помощи в Мариуполь. Я намерен лично сопровождать эту помощь по согласованию с президентом Международного комитета Красного Креста г-ном Маурером, с которым мы уже находимся в контакте”, - заявил Дендиас, слова которого цитирует МИД.

Детали

Также он объявил о создании в румынском Бухаресте группы по координации и приему беженцев с Украины, которую возглавит посол Греции на Украине Франгискос Костеленос.

Министр подчеркнул необходимость защиты гражданского населения в своем выступлении на Совете министров иностранных дел ЕС в Брюсселе и на личной встрече с Высоким представителем ЕС, которого просил сделать публичные заявления в поддержку Мариуполя.

"Первым нашим шагом, когда все нормализуется, будет реконструкция мариупольского родильного дома. И помимо этого, мы в координации с ЕС, чтобы сделать все возможное, чтобы вернуть город в его прежнее состояние и помочь нашей греческой общине вернуться к нормальной жизни после трагедии", - заявил также дипломат.

Напомним

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе.

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