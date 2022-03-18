Греция готова восстановить уничтоженный рашистами роддом в Мариуполе

ukru
19:03 • 46296 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 104400 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 105081 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 100329 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 72301 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 81812 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 72759 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 110501 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 121553 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126465 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 78293 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 54875 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 59492 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 71720 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 74497 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 110498 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 111385 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 251005 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 280601 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 217191 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 98767 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 121551 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 107582 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125088 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127326 просмотра
Актуальное
Греция готова восстановить уничтоженный рашистами роддом в Мариуполе

Греция готова восстановить уничтоженный рашистами роддом в Мариуполе

Киев • УНН

 • 89336 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты, пишет УНН.

Цитата

"Греция готова возобновить родильный дом в Мариуполе, в центре греческого меньшинства в Украине, самом дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал Мицотакис в своем Twitter.

Контекст

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе беременная женщина и маленькая девочка. 17 человек были ранены, среди них - беременные женщины, дети и врачи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы