Греция готова восстановить уничтоженный рашистами роддом в Мариуполе

Цитата

"Греция готова возобновить родильный дом в Мариуполе, в центре греческого меньшинства в Украине, самом дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал Мицотакис в своем Twitter.

Контекст

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе беременная женщина и маленькая девочка. 17 человек были ранены, среди них - беременные женщины, дети и врачи.