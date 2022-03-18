Греция готова восстановить уничтоженный рашистами роддом в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о готовности его страны восстановить роддом в Мариуполе, который разбомбили российские оккупанты, пишет УНН.
Цитата
"Греция готова возобновить родильный дом в Мариуполе, в центре греческого меньшинства в Украине, самом дорогом нашему сердцу городе и символе варварства войны", - написал Мицотакис в своем Twitter.
Контекст
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.
В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе беременная женщина и маленькая девочка. 17 человек были ранены, среди них - беременные женщины, дети и врачи.