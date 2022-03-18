Греція готова відновити знищений рашистами пологовий будинок у Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відновити пологовий будинок у Маріуполі, який розбомбили російські окупанти, пише УНН.
Цитата
"Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, найдорожчому нашому серцю місті та символі варварства війни", - написав Міцотакіс у своєму Twitter.
Контекст
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Внаслідок вибуху загинуло четверо людей, зокрема вагітна жінка та маленька дівчинка. 17 людей було поранено, серед них – вагітні жінки, діти та лікарі.