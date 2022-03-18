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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57122 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Греція готова відновити знищений рашистами пологовий будинок у Маріуполі

Греція готова відновити знищений рашистами пологовий будинок у Маріуполі

Київ • УНН

 • 89342 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відновити пологовий будинок у Маріуполі, який розбомбили російські окупанти, пише УНН.

Цитата

"Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, найдорожчому нашому серцю місті та символі варварства війни", - написав Міцотакіс у своєму Twitter.

Контекст

9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Внаслідок вибуху загинуло четверо людей, зокрема вагітна жінка та маленька дівчинка. 17 людей було поранено, серед них – вагітні жінки, діти та лікарі.

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