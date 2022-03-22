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Глава МЗС Греції особисто супроводить гуманітарну місію до Маріуполя

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас зголосився супроводжувати вантаж з гуманітарною допомогою для Маріуполя. Про це він заявив у вівторок, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС Греції.

Глава МЗС Греції особисто супроводить гуманітарну місію до Маріуполя

Цитата

“Прошу сьогодні направити офіційну ноту українській стороні про сприяння і російській стороні з іншою нотою не перешкоджати відправці гуманітарної допомоги в Маріуполь. Я маю намір особисто супроводжувати цю допомогу за погодженням з президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста паном Маурером, з яким ми вже знаходимося в контакті", - заявив Дендіас, слова якого цитує МЗС.

Деталі

Також він оголосив про створення в румунському Бухаресті групи з координації та прийому біженців з України, яку очолить посол Греції в Україні Франгіскос Костеленос.

Міністр підкреслив необхідність захисту цивільного населення у своєму виступі на Раді міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі та на особистій зустрічі з Високим представником ЄС, якого просив зробити публічні заяви на підтримку Маріуполя.

"Першим нашим кроком, коли все нормалізується, буде реконструкція Маріупольського пологового будинку. І крім цього, ми в координації з ЄС, щоб зробити все можливе, щоб повернути місто в його колишній стан і допомогти нашій грецькій громаді повернутися до нормального життя після трагедії", - заявив також дипломат.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни відновити пологовий будинок в Маріуполі.

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