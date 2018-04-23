Глава МИД ФРГ исключил возможность возвращения РФ в состав G7

Об этом он сказал на встрече G7 в Торонто.

По словам министра, изменение ситуации зависит исключительно от России. Ранее он отмечал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”. В интервью журналу Spiegel, обнародованном ранее на этой неделе, он подчеркивал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”.

Маас отметил, что у него нет уверенности в том, что президент Владимир Путин с начала своего правления хотел вести Россию демократическим путем.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина “сильным человеком, перед которой никогда нельзя выглядеть слабым”.