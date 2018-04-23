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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД ФРГ исключил возможность возвращения РФ в состав G7

Киев • УНН

 • 11733 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в клуб богатейших демократий - Большой семерки, G7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Глава МИД ФРГ исключил возможность возвращения РФ в состав G7

Об этом он сказал на встрече G7 в Торонто.

По словам министра, изменение ситуации зависит исключительно от России. Ранее он отмечал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”. В интервью журналу Spiegel, обнародованном ранее на этой неделе, он подчеркивал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”.

Маас отметил, что у него нет уверенности в том, что президент Владимир Путин с начала своего правления хотел вести Россию демократическим путем.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина “сильным человеком, перед которой никогда нельзя выглядеть слабым”.

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