Глава МИД ФРГ исключил возможность возвращения РФ в состав G7
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит в ближайшем будущем возможности возвращения России в клуб богатейших демократий - Большой семерки, G7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Об этом он сказал на встрече G7 в Торонто.
По словам министра, изменение ситуации зависит исключительно от России. Ранее он отмечал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”. В интервью журналу Spiegel, обнародованном ранее на этой неделе, он подчеркивал, что Москва ведет себя “все более недружелюбно”.
Маас отметил, что у него нет уверенности в том, что президент Владимир Путин с начала своего правления хотел вести Россию демократическим путем.
Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.
Как сообщал УНН, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина “сильным человеком, перед которой никогда нельзя выглядеть слабым”.