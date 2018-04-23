Глава МЗС ФРН виключив можливість повернення РФ до складу G7
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бачить у найближчому майбутньому можливості повернення Росії до клубу найбагатших демократій — Великої сімки, G7. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Про це він сказав на зустрічі G7 у Торонто.
За словами міністра, зміна ситуації залежить виключно від Росії. Раніше він зазначав, що Москва поводиться “дедалі більш недружньо”. В інтерв’ю часопису Spiegel, оприлюдненому раніше цього тижня, він наголошував на тому, що Москва поводиться “дедалі більш недружньо”.
Маас зазначив, що у нього немає впевненості в тому, що президент Володимир Путін від початку свого правління хотів вести Росію демократичним шляхом.
Раніше Маас також висловив сподівання на налагодження політичного діалогуз Росією і закликав до дипломатичного вирішення конфлікту в Сирії.
Як повідомляв УНН, президент Франції Еммануель Макрон назвав Володимира Путіна “сильною людиною, перед якою ніколи не можна виглядати слабким”.