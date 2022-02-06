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15 марта, 19:03 • 102899 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134658 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118694 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102224 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100176 просмотра

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15 марта, 10:46 • 87637 просмотра

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Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана

Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО в Украину, очередной попыткой нанести вред украинско-чешским отношениям, передает УНН.

Цитата

"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липовского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее в воскресенье президент Чехии в интервью телеканалу CNN Prima News выступил против отправки военнослужащих НАТО в Украину, поскольку страна не является частью альянса.

Земан считает, что пока отношения между РФ и Украиной являются словесной войной с обеих сторон.

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