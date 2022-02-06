Глава МЗС Дмитро Кулеба розкритикував заяву президента Чехії Мілоша Земана
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що слова президента Чехії Мілоша Земана щодо недоцільності відправлення військовослужбовців НАТО в Україну, черговою спробою завдати шкоди українсько-чеським відносинам, передає УНН.
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"Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Раніше в неділю президент Чехії в інтерв'ю телеканалу CNN Prima News виступив проти відправки військовослужбовців НАТО до України, оскільки країна не є частиною альянсу.
Земан вважає, що поки що відносини між РФ і Україною є словесною війною з обох сторін.