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Глава МВД США опроверг обвинения в растрате бюджетных средств

Киев • УНН

 • 9529 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр внутренних дел США Райан Зинке назвал ложными выдвигаемые против него обвинения в растрате бюджетных средств. Зинке опубликовал сообщение об этом в субботу в своем Twitter вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил о том, что министр покинет свой пост в конце этого года, информирует УНН.

Глава МВД США опроверг обвинения в растрате бюджетных средств

“После 30 лет государственной службы я не могу подтвердить растрату тысяч долларов, защищая себя и свою семью от ложных обвинений”, — написал Зинке, добавив, что президенту США лучше “сосредоточиться на достижениях”. “Для меня огромная честь служить американскому народу в качестве министра внутренних дел. Мне нравится работать с президентом, и я невероятно горд теми хорошими делами, которые мы совершили вместе”, — указал министр.

Ранее Трамп в своем Twitter поблагодарил Зинке за службу и пообещал объявить о новом главе МВД на следующей неделе. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало со ссылкой на источники о том, что министр уведомил Белый дом о намерении покинуть свой пост.

В середине октября надзорная служба МВД США опубликовала отчет, в котором был сделан вывод о том, что Зинке нарушил правила расходования бюджетных средств, позволив своей жене и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях. В отчете сообщалось, что летом 2017 года он отправился с женой в отпуск в Турцию и Грецию, взяв с собой для охраны полицейского, что обошлось бюджету в 25 тысяч долларов.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I can not justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM

— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 15 декабря 2018

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