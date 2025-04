Глава МВД США опроверг обвинения в растрате бюджетных средств

“После 30 лет государственной службы я не могу подтвердить растрату тысяч долларов, защищая себя и свою семью от ложных обвинений”, — написал Зинке, добавив, что президенту США лучше “сосредоточиться на достижениях”. “Для меня огромная честь служить американскому народу в качестве министра внутренних дел. Мне нравится работать с президентом, и я невероятно горд теми хорошими делами, которые мы совершили вместе”, — указал министр.

Ранее Трамп в своем Twitter поблагодарил Зинке за службу и пообещал объявить о новом главе МВД на следующей неделе. Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщало со ссылкой на источники о том, что министр уведомил Белый дом о намерении покинуть свой пост.

В середине октября надзорная служба МВД США опубликовала отчет, в котором был сделан вывод о том, что Зинке нарушил правила расходования бюджетных средств, позволив своей жене и другим членам семьи использовать правительственные машины в личных целях. В отчете сообщалось, что летом 2017 года он отправился с женой в отпуск в Турцию и Грецию, взяв с собой для охраны полицейского, что обошлось бюджету в 25 тысяч долларов.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I can not justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM

