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Глава МВС США спростував звинувачення в розтраті бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ США Райан Зінке назвав помилковими висунуті проти нього звинувачення в розтраті бюджетних коштів. Зінке опублікував повідомлення про це в суботу в своєму Twitter незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив про те, що міністр покине свій пост в кінці цього року, інформує УНН.

Глава МВС США спростував звинувачення в розтраті бюджетних коштів

“Після 30 років державної служби я не можу підтвердити розтрату тисяч доларів, захищаючи себе і свою сім’ю від помилкових звинувачень”, — написав Зінке, додавши, що президенту США краще “зосередитися на здобутках”. “Для мене величезна честь служити американському народу в якості міністра внутрішніх справ. Мені подобається працювати з президентом, і я неймовірно гордий тими добрими справами, які ми зробили разом”, — зазначив міністр.

Раніше Трамп в своєму Twitter подякував Зінке за службу і пообіцяв оголосити про нового главу МВС наступного тижня. Агентство Bloomberg, в свою чергу, повідомляло з посиланням на джерела про те, що міністр повідомив Білий дім про намір покинути свій пост.

В середині жовтня наглядова служба МВС США опублікувала звіт, в якому був зроблений висновок про те, що Зінке порушив правила витрачання бюджетних коштів, дозволивши своїй дружині і іншим членам сім’ї використовувати урядові машини в особистих цілях. У звіті повідомлялося, що влітку 2017 року він відправився з дружиною у відпустку до Туреччини і Греції, взявши з собою для охорони поліцейського, що коштувало бюджету в 25 тисяч доларів.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I cannot justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM

— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 15 грудня 2018 р.

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