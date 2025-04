Глава МВС США спростував звинувачення в розтраті бюджетних коштів

“Після 30 років державної служби я не можу підтвердити розтрату тисяч доларів, захищаючи себе і свою сім’ю від помилкових звинувачень”, — написав Зінке, додавши, що президенту США краще “зосередитися на здобутках”. “Для мене величезна честь служити американському народу в якості міністра внутрішніх справ. Мені подобається працювати з президентом, і я неймовірно гордий тими добрими справами, які ми зробили разом”, — зазначив міністр.

Раніше Трамп в своєму Twitter подякував Зінке за службу і пообіцяв оголосити про нового главу МВС наступного тижня. Агентство Bloomberg, в свою чергу, повідомляло з посиланням на джерела про те, що міністр повідомив Білий дім про намір покинути свій пост.

В середині жовтня наглядова служба МВС США опублікувала звіт, в якому був зроблений висновок про те, що Зінке порушив правила витрачання бюджетних коштів, дозволивши своїй дружині і іншим членам сім’ї використовувати урядові машини в особистих цілях. У звіті повідомлялося, що влітку 2017 року він відправився з дружиною у відпустку до Туреччини і Греції, взявши з собою для охорони поліцейського, що коштувало бюджету в 25 тисяч доларів.

I love working for the President and am incredibly proud of all the good work we’ve accomplished together. However, after 30 years of public service, I cannot justify spending thousands of dollars defending myself and my family against false allegations. Full statement attached. pic.twitter.com/gwo75SA6bM

— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 15 грудня 2018 р.