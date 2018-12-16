Глава МВС США спростував звинувачення в розтраті бюджетних коштів

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр внутрішніх справ США Райан Зінке назвав помилковими висунуті проти нього звинувачення в розтраті бюджетних коштів. Зінке опублікував повідомлення про це в суботу в своєму Twitter незабаром після того, як президент США Дональд Трамп заявив про те, що міністр покине свій пост в кінці цього року, інформує УНН.