Глава МВФ во время выступления в Вашингтоне вспомнила об Украине

Цитата

"Отдельную часть, заключительную, своей речи директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посвятила Украине:

"Поддерживайте Украину. Своей борьбой украинцы защищают весь Мир", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, глава МВФ даже рассказала анекдот, который услышала во время последнего визита в Украину, - об уплате налогов и мужчине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получила первый транш от МВФ на 2,7 млрд долларов

Ранее

Мировая экономика будет расти менее чем на 3% ежегодно в следующие пять лет. Такие прогнозы озвучил Международный валютный фонд. Это худшие ожидания роста за последние два десятка лет.