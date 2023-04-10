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Глава МВФ во время выступления в Вашингтоне вспомнила об Украине

Глава МВФ во время выступления в Вашингтоне вспомнила об Украине

Киев • УНН

 • 721525 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления на Spring meeting в Вашингтоне призвала поддержать Украину. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

"Отдельную часть, заключительную, своей речи директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посвятила Украине:
"Поддерживайте Украину. Своей борьбой украинцы защищают весь Мир", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, глава МВФ даже рассказала анекдот, который услышала во время последнего визита в Украину, - об уплате налогов и мужчине.

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