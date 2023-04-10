Глава МВФ во время выступления в Вашингтоне вспомнила об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления на Spring meeting в Вашингтоне призвала поддержать Украину. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
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"Отдельную часть, заключительную, своей речи директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева посвятила Украине:
"Поддерживайте Украину. Своей борьбой украинцы защищают весь Мир", - написал Железняк в Telegram.
По его словам, глава МВФ даже рассказала анекдот, который услышала во время последнего визита в Украину, - об уплате налогов и мужчине.
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Мировая экономика будет расти менее чем на 3% ежегодно в следующие пять лет. Такие прогнозы озвучил Международный валютный фонд. Это худшие ожидания роста за последние два десятка лет.