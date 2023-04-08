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МВФ озвучив найгірший прогноз росту для світу з 90-х

МВФ озвучив найгірший прогноз росту для світу з 90-х

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Світова економіка зростатиме менш ніж на 3% щороку у наступні п'ять років. Такі прогнози озвучив Міжнародний валютний фонд. Це найгірші очікування зростання за останні два десятки років, відзначає Голос Америки, пише УНН.

Деталі

Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва заявила, що завдяки антикризовій політиці із зменшення впливу не економіку війни росії в Україні а також пандемії COVID-19, вдалось запобігти гіршим результатам.

У своєму звіті цього тижня МВФ також попередив про негативний вплив геополітичних розбіжностей на світову економіку. Світова економіка розбивається на геополітичні блоки, в яких - демократичні країни на чолі зі США - з одного боку, а автократії - на чолі з Китаєм - з іншого. "Це може призвести до конкуренції технологічних систем та зменшення торгівлі", - йдеться у звіті. У Фонді закликали уникати поділу світу на окремі торговельні блоки.

Все ж в уряді США захищають такий підхід до торгівлі. Лібералізація торгівлі і зниження мита більше не працює в висококонкурентному 21-му столітті, заявила Торговельний представник США Кетрін Тай, звертаючись до студентів American University в середу. Вона заявила, що "агресивна скасування тарифів" призвело до залежності США від поставок критично важливих матеріалів від Китаю. Вона закликала пов'язувати рішення щодо торгівлі з політикою розвитку промисловості та створення робочих місць всередині країни а також "зміцнювати наше партнерство з економіками, які мають подібні думки, щоб створювати більш справедливе та стійке майбутнє для наших народів".

Доповнення

МВФ вказав, що світова економіка втрачає темпи зростання через війну в Україні.

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