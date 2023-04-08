МВФ озвучил худший прогноз роста для мира с 90-х годов

Детали

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева заявила, что благодаря антикризисной политике по уменьшению влияния на экономику войны россии в Украине, а также пандемии COVID-19, удалось предотвратить худшие результаты.

В своем отчете на этой неделе МВФ также предупредил о негативном влиянии геополитических разногласий на мировую экономику. Мировая экономика разбивается на геополитические блоки, в которых - демократические страны во главе с США - с одной стороны, а автократии - во главе с Китаем - с другой. "Это может привести к конкуренции технологических систем и уменьшению торговли", - говорится в отчете. В Фонде призвали избегать разделения мира на отдельные торговые блоки.

Все же в правительстве США защищают такой подход к торговле. Либерализация торговли и снижение пошлин больше не работает в высококонкурентном 21-м веке, заявила Торговый представитель США Кэтрин Тай, обращаясь к студентам American University в среду. Она заявила, что "агрессивная отмена тарифов" привела к зависимости США от поставок критически важных материалов от Китая. Она призвала связывать решения по торговле с политикой развития промышленности и создания рабочих мест внутри страны а также "укреплять наше партнерство с экономиками, которые имеют подобные мысли, чтобы создавать более справедливое и устойчивое будущее для наших народов".

Дополнение

МВФ указал, что мировая экономика теряет темпы роста из-за войны в Украине.