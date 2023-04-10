Глава МВФ під час виступу у Вашингтоні згадала про Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на Spring meeting у Вашингтоні закликала підтримати Україну. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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"Окрему частину, завершальну, своєї промови директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва присвятила Україні:
"Підтримуйте Україну. Своєю боротьбою українці захищають весь Світ", - написав Железняк у Telegram.
За його словами, глава МВФ навіть розповіла анекдот, який почула під час останнього візиту до України, - про сплату податків і чоловіка.
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