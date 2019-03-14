Глава Минфина США исключил выгоду для детей Дерипаски от снятия санкций

В начале марта Дерипаска передал своим несовершеннолетним детям Петру и Марии 3,4% акций En+.

Один из сенаторов спросил Мнучина о сообщениях о том, что дети Дерипаски извлекли выгоду из сделки с Минфином, потому что их акции были переведены в траст Liberi Foundation. Мнучин сказал, что “осведомлен об этих сообщениях, но не готов комментировать”. Но заверил, что дети Дерипаски “ни в коем случае не извлекли выгоды”, и пообещал дать подробный ответ в течение 7 рабочих дней.

“Нашей целью было — и мы считаем, что санкции сработали — сокращение его (Дерипаски) доли собственности (в компаниях). Теперь все приведено в соответствие, а совет (директоров) контролируется большинством американцев и европейцев”, — заявил министр.

Напоминаем, США сняли санкции с компаний российского олигарха Дерипаски.