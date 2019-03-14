Глава Мінфіну США виключив вигоду для дітей Дерипаски від зняття санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв протягом семи днів надати дані, що діти російського бізнесмена Олега Дерипаски не винесли вигоди від зняття санкцій з компаній En +, Rusal і “Євросибенерго”. Про це він заявив на слуханнях у фінансовому комітеті сенату Конгресу США, трансляція велася на сайті комітету, передає УНН.
На початку березня Дерипаска передав своїм неповнолітнім дітям Петру і Марії 3,4% акцій En+.
Один із сенаторів запитав Мнучіна про повідомлення про те, що діти Дерипаски отримали вигоду з угоди з Мінфіном, тому що їхні акції були переведені в траст Liberi Foundation. Мнучін сказав, що “обізнаний про ці повідомлення, але не готовий коментувати”. Але запевнив, що діти Дерипаски “ні в якому разі не винесли вигоди”, і пообіцяв дати докладну відповідь протягом 7 робочих днів.
“Нашою метою було — і ми вважаємо, що санкції спрацювали — скорочення його (Дерипаски) частки власності (в компаніях). Тепер все приведено у відповідність, а рада (директорів) контролюється більшістю американців і європейців”, — заявив міністр.
Нагадуємо, США зняли санкції з компаній російського олігарха Дерипаски.