Глава Мінфіну США виключив вигоду для дітей Дерипаски від зняття санкцій

КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв протягом семи днів надати дані, що діти російського бізнесмена Олега Дерипаски не винесли вигоди від зняття санкцій з компаній En +, Rusal і “Євросибенерго”. Про це він заявив на слуханнях у фінансовому комітеті сенату Конгресу США, трансляція велася на сайті комітету, передає УНН.