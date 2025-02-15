Дэвид Ламми: членство Украины в НАТО - это наименее дорогой метод обеспечения безопасности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Великобритании заявил, что членство в НАТО является наименее затратным способом обеспечения безопасности Украины. Зеленский подтвердил, что не откажется от планов вступления в альянс.
Когда начнутся переговоры о обеспечении мира в Украине, российский диктатор владимир путин не уйдет. Членство Украины в НАТО - это наименее дорогой метод обеспечения безопасности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Мы знаем, что даже когда мы начнем переговоры, путин не уйдет. И это экзистенциальный вопрос. Мы также должны говорить о гарантиях безопасности. И конечно, будет достигнуто какое-то соглашение, но вступление, членство Украины в НАТО - это наименее дорогой метод обеспечения безопасности Украины..
Он отметил, что гарантия нужна не только Украине.
"Нам нужна гарантия того, что если нарушит соглашение, то мы можем действовать, и это достаточная угроза, чтобы рф не нарушала эту гарантию", - Ламми.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня.
Зеленский говорил, что Украина без членства в НАТО потребует немало средств на сдерживание 1,3-1,5-миллионной российской армии. Речь идет о десятках миллиардов.
Сенатор США Линдси Грэм предложил условный путь для вступления Украины в НАТО, предусматривающий автоматическое вступление в случае нового вторжения россии.