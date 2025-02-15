Девід Ламмі: членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки

Коли почнуться переговори щодо забезпечення миру в Україні, російський диктатор володимир путін не піде. Членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки України. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Ми знаємо, що навіть коли ми почнемо переговори, путін не піде. І це екзистенціальне питання. Ми також повинні говорити про гарантії безпеки. І звісно буде досягнута якась домовленість, але входження, членство України в НАТО це найменш дорогий метод забезпечення безпеки України.. - сказав Ламмі.

Він зазначив, що гарантія потрібна не тільки Україні.

"Нам потрібна гарантія того, що якщо порушить домовленість, то ми можемо діяти, і це достатня загроза, щоб рф не порушувала цю гарантію", - Ламмі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного.

Зеленський говорив, що Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримування 1,3-1,5-мільйонної російської армії. Йдеться про десятки мільярдів.

Сенатор США Ліндсі Грем запропонував умовний шлях для вступу України в НАТО, передбачаючи автоматичний вступ у разі нового вторгнення Росії.