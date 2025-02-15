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15 березня, 19:03 • 119537 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179029 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136626 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116197 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107316 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102757 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Девід Ламмі: членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки

Девід Ламмі: членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки

Київ • УНН

 • 30681 перегляди

Глава МЗС Великої Британії заявив, що членство в НАТО - найменш витратний метод забезпечення безпеки України. Зеленський підтвердив, що не відмовиться від планів вступу до альянсу.

Коли почнуться переговори щодо забезпечення миру в Україні, російський диктатор володимир путін не піде. Членство України в НАТО - це найменш дорогий метод забезпечення безпеки України. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Ми знаємо, що навіть коли ми почнемо переговори, путін не піде. І це екзистенціальне питання. Ми також повинні говорити про гарантії безпеки. І звісно буде досягнута якась домовленість, але входження, членство України в НАТО це найменш дорогий метод забезпечення безпеки України..

- сказав Ламмі.

Він зазначив, що гарантія потрібна не тільки Україні.

"Нам потрібна гарантія того, що якщо порушить домовленість, то ми можемо діяти, і це достатня загроза, щоб рф не порушувала цю гарантію", - Ламмі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного.

Зеленський говорив, що Україна без членства в НАТО потребуватиме чимало коштів на стримування 1,3-1,5-мільйонної російської армії. Йдеться про десятки мільярдів.

Сенатор США Ліндсі Грем запропонував умовний шлях для вступу України в НАТО, передбачаючи автоматичний вступ у разі нового вторгнення Росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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