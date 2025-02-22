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Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

Глава МИД Сибига отреагировал на призыв "устранить первопричины" войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 3692 просмотра

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Министр Сибига отреагировал на российское предложение "устранить первопричины" войны, назвав истинные мотивы рф. США внесли в ООН новый проект резолюции о прекращении боевых действий в Украине.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на призыв устранить первопричины войны в Украине, отметив, что основными причинами войны является отрицание российским диктатором владимиром путиным права Украины на существование и его желание уничтожить украинскую нацию. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Основными причинами этой войны является отрицание путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию - цель геноцида, которую поддерживают россияне. Поэтому россия начала эту войну, совершает бесчинства, пытается силой изменить границы. Так давайте устраним основные причины,

- написал Сибига.

Контекст

США выступили с предложением проекта резолюции в Генеральную Ассамблею ООН, посвященной третьей годовщине войны рф в Украине. Документ, представленный Вашингтоном, содержит три основных пункта. В нем, в частности, говорится о скорби по человеческим жизням, потерянным в ходе войны, и призывается к мирному урегулированию конфликта. США подчеркивают необходимость скорейшего прекращения боевых действий и установления долговременного мира между Украиной и агрессором. В то же время рф уже внесла поправку, требуя акцентировать внимание на "устранении первопричин конфликта", что отражает позицию кремля по ключевым аспектам войны.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал государства-члены ООН поддержать американский проект резолюции, приуроченный к третьей годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. У Трампа считают, что "простая резолюция" может прекратить войну.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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