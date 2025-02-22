Глава МЗС Сибіга відреагував на заклик "усунути першопричини" війни в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заклик усунути першопричини війни в Україні, зазначивши, що основними причинами війни є заперечення російським диктатором володимиром путіним права України на існування та його бажання знищити українську націю. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Основними причинами цієї війни є заперечення путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю - мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини, - написав Сибіга.

Контекст

США виступили з пропозицією проекту резолюції до Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої третьої річниці війни рф в Україні. Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Трампа вважають, що "проста резолюція" може припинити війну.