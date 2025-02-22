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15 березня, 19:03 • 119537 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179029 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144703 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136626 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116196 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107316 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102757 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139681 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Глава МЗС Сибіга відреагував на заклик "усунути першопричини" війни в Україні

Глава МЗС Сибіга відреагував на заклик "усунути першопричини" війни в Україні

Київ • УНН

 • 59720 перегляди

Міністр Сибіга відреагував на російську пропозицію "усунути першопричини" війни, назвавши справжні мотиви рф. США внесли в ООН новий проект резолюції щодо припинення бойових дій в Україні.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заклик усунути першопричини війни в Україні, зазначивши, що основними причинами війни є заперечення російським диктатором володимиром путіним права України на існування та його бажання знищити українську націю. Про це Сибіга написав в соцмережі Х, передає УНН.

Основними причинами цієї війни є заперечення путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю - мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини,

- написав Сибіга.

Контекст

США виступили з пропозицією проекту резолюції до Генеральної Асамблеї ООН, присвяченої третьої річниці війни рф в Україні. Документ, представлений Вашингтоном, містить три основні пункти. У ньому, зокрема, йдеться про скорботу за людськими життями, втраченими в ході війни, та закликається до мирного врегулювання конфлікту. США підкреслюють необхідність якомога швидшого припинення бойових дій та встановлення довготривалого миру між Україною і агресором. Водночас рф вже внесла поправку, вимагаючи акцентувати увагу на "усуненні першопричин конфлікту", що відображає позицію кремля щодо ключових аспектів війни.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати американський проєкт резолюції, приурочений до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. У Трампа вважають, що "проста резолюція" може припинити війну.

Павло Башинський

Павло Башинський

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