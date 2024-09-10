Сибига обсудил с главой МИД Японии поддержку Украины, сотрудничество и важность усилий МУС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой, о чем сообщил во вторник в соцсети X, пишет УНН.

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«Я был рад общаться с моей японской коллегой Йоко Камикавой и поблагодарить Японию за то, что она стоит рядом с Украиной. Мы рассчитываем на постоянную поддержку, особенно в укреплении нашей энергетической устойчивости. Мы ценим роль японского правительства и частного сектора в восстановлении Украины», - указал глава МИД.

По его словам, две стороны «вместе отметили важность усилий Международного уголовного суда, направленных на обеспечение всесторонней ответственности за российские преступления». «Мы согласились, что все подписанты Римского статута должны избегать действий, которые могут поставить под сомнение эффективность МУС или подорвать его авторитет», - указал министр.

«Продолжаем работать над реализацией Соглашения о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии, подписанного лидерами наших государств в июне. Япония стала первой страной не из числа ЕС и НАТО, с которой Украина заключила двусторонний документ по безопасности», - отметил Сибига, которого цитирует пресс-служба МИД.

Министр также поблагодарил за организацию и проведение японско-украинской конференции по экономическому восстановлению и восстановлению Украины в Токио и отдельного двустороннего круглого стола в рамках URC-2024 в Берлине. «Только во время этих мероприятий было подписано всего 79 двусторонних документов на уровне правительств и бизнеса двух стран», - указал он.

«Украина рассчитывает на активную роль Японии в восстановлении Украины и успешную реализацию начатых двусторонних проектов», - отметил Сибига.

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