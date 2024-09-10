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Сибіга обговорив з головою МЗС Японії підтримку України, співпрацю та важливість зусиль МКС

Сибіга обговорив з головою МЗС Японії підтримку України, співпрацю та важливість зусиль МКС

Київ • УНН

 • 27964 перегляди

Глава МЗС України провів телефонну розмову з японською колегою. Обговорили підтримку України, співпрацю в енергетиці та економіці, а також важливість зусиль Міжнародного кримінального суду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою, про що повідомив у вівторок у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

"Я був радий спілкуватися з моєю японською колегою Йоко Камікавою і подякувати Японії за те, що вона стоїть поруч з Україною. Ми розраховуємо на постійну підтримку, особливо у зміцненні нашої енергетичної стійкості. Ми цінуємо роль японського уряду та приватного сектору у відновленні України", - вказав голова МЗС.

З його слів, дві сторони "разом відзначили важливість зусиль Міжнародного кримінального суду, спрямованих на забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини". "Ми погодилися, що всі підписанти Римського статуту повинні уникати дій, які можуть поставити під сумнів ефективність МКС або підірвати його авторитет", - вказав міністр.

"Продовжуємо працювати над реалізацією Угоди про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії, підписаної лідерами наших держав у червні. Японія стала першої країною не з числа ЄС і НАТО, з якою Україна уклала двосторонній безпековий документ", - зазначив Сибіга, якого цитує пресслужба МЗС.

Міністр також подякував за організацію та проведення японсько-української конференції з економічного відновлення та відбудови України в Токіо та окремого двостороннього круглого столу в межах URC-2024 в Берліні. "Лише під час цих заходів було підписано загалом 79 двосторонніх документів на рівні урядів та бізнесу двох країн", - вказав він.

"Україна розраховує на активну роль Японії у відновленні України та успішну реалізацію започаткованих двосторонніх проєктів", - зазначив Сибіга.

Україна і Японія обговорили Формулу миру та безпекову угоду09.09.24, 22:41 • 84724 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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