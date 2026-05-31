Глава МИД Молдовы назвал вступление в НАТО маловероятным из-за сопротивления граждан

Вступление Молдовы в НАТО пока маловероятно, так как большинство граждан не поддерживают эту идею, несмотря на ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Михай Попшой, сообщает УНН со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Он выразил сожаление, что молдавские политики избегают обсуждать эту тему из-за ее непопулярности. На вопрос о возможностях сближения Кишинева с НАТО в условиях российской агрессии против Украины и нестабильной ситуации в регионе дипломат отметил, что все зависит от воли граждан.

Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку дня. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было - сказал Попшой.

Сибига и глава МИД Молдовы обсудили безопасность региона и общий путь в ЕС

Он признал, что сам является сторонником НАТО, и добавил, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему, чтобы "снять с нее табу".

Признаем, что наши политики избегают этой темы. Я всегда был открыт. Для меня Североатлантический альянс – это безопасность. После университета моя первая работа была в центре НАТО в Кишиневе. Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО - подчеркнул глава МИД Молдовы.

Издание добавляет, что, согласно результатам последнего опроса социологической компании iData, обнародованного в мае, 54,5% граждан Молдовы не поддерживают идею вступления страны в НАТО. За интеграцию в Североатлантический альянс выступают 33,6% граждан.

Напомним

По данным социологической компании iData, 44,2% жителей Молдовы считают, что приднестровский конфликт должен быть решен путем полной реинтеграции региона. 17,9% опрошенных выступают за сохранение нынешнего статус-кво, 12,4% - за предоставление Приднестровью особой автономии в составе Молдовы, а 8,4% поддерживают "независимость Приднестровья". В то же время 15,5% респондентов не смогли определиться с ответом.

Либеральная партия Молдовы призвала выслать посла РФ после заявлений о «языковом давлении» в Приднестровье