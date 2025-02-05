Глава МИД Британии объявил о выделении Украине почти 70 млн евро
Киев • УНН
Глава МИД Британии Дэвид Лемми объявил о новом пакете помощи Украине на 55 млн фунтов стерлингов. Средства направят на энергетические проекты, социальные услуги и поставки продовольствия в Сирию.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми объявил о предоставлении Украине помощи в размере 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро) и подчеркнул, что Великобритания полна решимости поставить Киев в самую сильную возможную позицию.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.
Мы полны решимости поставить Украину в самую сильную возможную позицию, как в ее борьбе с Россией, так и, конечно, вне этого, благодаря нашему пакту поколений, который закрепил 500-летнее партнерство. Мы вместе боремся за будущее, за будущее Украины. Сегодня я объявляю о предоставлении дополнительной поддержки в размере 55 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Украины Великобританией, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках
Контекст
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми приехал в Украину с новым пакетом поддержки на 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро).
Так, 17 млн фунтов стерлингов (20,5 млн евро) будет выделено на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивости энергетической системы Украины.
Еще 25 миллионов фунтов стерлингов (30 млн евро) британского финансирования поддержат Украину в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг.
Также Великобритания предоставит 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 млн евро) на поставки украинского зерна и другой продовольственной продукции в Сирию.