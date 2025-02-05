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Глава МИД Британии объявил о выделении Украине почти 70 млн евро

Глава МИД Британии объявил о выделении Украине почти 70 млн евро

Киев  •  УНН

 • 888 просмотра

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Глава МИД Британии Дэвид Лемми объявил о новом пакете помощи Украине на 55 млн фунтов стерлингов. Средства направят на энергетические проекты, социальные услуги и поставки продовольствия в Сирию.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми объявил о предоставлении Украине помощи в размере 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро) и подчеркнул, что Великобритания полна решимости поставить Киев в самую сильную возможную позицию.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.    

Мы полны решимости поставить Украину в самую сильную возможную позицию, как в ее борьбе с Россией, так и, конечно, вне этого, благодаря нашему пакту поколений, который закрепил 500-летнее партнерство. Мы вместе боремся за будущее, за будущее Украины. Сегодня я объявляю о предоставлении дополнительной поддержки в размере 55 миллионов фунтов стерлингов в поддержку Украины Великобританией, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках

- заявил Лемми. 

Контекст

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми приехал в Украину с новым пакетом поддержки на 55 млн фунтов стерлингов (66 млн евро).

 Так, 17 млн фунтов стерлингов (20,5 млн евро) будет выделено  на инновационные энергетические проекты для поддержки восстановления и устойчивости энергетической системы Украины.

Еще 25 миллионов фунтов стерлингов (30 млн евро) британского финансирования поддержат Украину в укреплении более инклюзивных, эффективных и действенных социальных систем и услуг.  

Также Великобритания предоставит 3 миллиона фунтов стерлингов (3,6 млн евро) на поставки украинского зерна и другой продовольственной продукции в Сирию.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
siriyaСирия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина

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