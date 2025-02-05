Глава МЗС Британії оголосив про виділення Україні майже 70 млн євро
Київ • УНН
Глава МЗС Британії Девід Леммі оголосив про новий пакет допомоги Україні на 55 млн фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на енергетичні проекти, соціальні послуги та поставки продовольства до Сирії.
Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні допомоги у розмірі 55 млн фунтів стерлінгів (66 млн євро) та наголосив, що Британія сповнена рішучості поставити Київ в найсильнішу можливу позицію.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.
Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, як у її боротьбі з росією, так і, звісно, поза цим, завдяки нашому пакту поколінь, який закріпив 500-річне партнерство. Ми разом боремося за майбутнє, за майбутнє України. Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України Великою Британією, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економіках
Контекст
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхав до України з новим пакетом підтримки на 55 млн фунтів стерлінгів (66 млн євро).
Так, 17 млн фунтів стерлінгів (20,5 млн євро) буде виділено на інноваційні енергетичні проекти для підтримки відновлення та стійкості енергетичної системи України.
Ще 25 мільйонів фунтів стерлінгів (30 млн євро) британського фінансування підтримають Україну у зміцненні більш інклюзивних, ефективних та дієвих соціальних систем та послуг.
Також Британія надасть 3 мільйони фунтів стерлінгів (3,6 млн євро) на поставки українського зерна та іншої продовольчої продукції до Сирії.