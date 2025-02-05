Глава МЗС Британії оголосив про виділення Україні майже 70 млн євро

Очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі оголосив про надання Україні допомоги у розмірі 55 млн фунтів стерлінгів (66 млн євро) та наголосив, що Британія сповнена рішучості поставити Київ в найсильнішу можливу позицію.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Ми сповнені рішучості поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, як у її боротьбі з росією, так і, звісно, ​​поза цим, завдяки нашому пакту поколінь, який закріпив 500-річне партнерство. Ми разом боремося за майбутнє, за майбутнє України. Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України Великою Британією, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економіках