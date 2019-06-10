Глава МАГАТЭ обеспокоен ростом напряженности вокруг иранской ядерной программы

Он также отчитался о работе по отслеживанию ситуации в Северной Корее и о деятельности по обеспечению безопасности атомных электростанций. По его словам, Банк низкообогащенного урана, расположенный в Казахстане, будет введен в действие уже к концу этого года.

"Я крайне обеспокоен ростом напряженности вокруг иранской ядерной программы. Как я неоднократно подчеркивал, тот факт, что обязательства Ирана закреплены в Совместном плане по ядерной программе, - это огромное достижение... Я очень надеюсь, что будет найдена возможность снизить напряженность посредством диалога", - заявил Юкия Амано.



Как сообщал УНН, Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана.