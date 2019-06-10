Глава МАГАТЕ стурбований зростанням напруженості навколо іранської ядерної програми

Він також відзвітував про роботу з відстеження ситуації в Північній Кореї і про діяльність щодо забезпечення безпеки атомних електростанцій. За його словами, Банк низькозбагаченого урану, розташований в Казахстані, буде введений в дію вже до кінця цього року.

"Я вкрай стурбований зростанням напруженості навколо іранської ядерної програми. Як я неодноразово підкреслював, той факт, що зобов'язання Ірану закріплені у Спільному плані щодо ядерної програми, - це величезне досягнення ... Я дуже сподіваюся, що буде знайдена можливість знизити напруженість допомогою діалогу" , - заявив Юкія Амано.



Як повідомляв УНН, Іран в чотири рази збільшив виробництво низькозбагаченого урану .