Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград для переговоров с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителями властей рф, об этом сообщило агентство в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград, Россия, для переговоров с российскими чиновниками завтра утром", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
Добавим
30 марта Гросси посетил Южноукраинске АЭС в Николаевской области Украины.
Он отметил, что присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.