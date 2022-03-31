Глава МАГАТЭ прибыл в Калининград для переговоров с россией

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"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград, Россия, для переговоров с российскими чиновниками завтра утром", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

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30 марта Гросси посетил Южноукраинске АЭС в Николаевской области Украины.

Он отметил, что присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.