Секретар РНБО Олексій Данілов просив МАГАТЕ спрямувати представників на захоплені російськими окупантами АЕС.
На Южно-Українську АЕС прибув очільник МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Южно-Українську АЕС з робочим візитом прибув очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Гроссі.
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"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з українськими посадовцями та персоналом і розпочати надання технічної допомоги для безпеки ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно тяжкі часи", — написав Гроссі.
Він зазначив, що присутність МАГАТЕ допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров’я населення та довкілля в Україні та за її межами.
I'm at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov't officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022
"Я особисто подякував персоналу Южно-Української АЕС за витримку та стійкість у ці надзвичайно тяжкі часи. Персонал усіх ядерних об’єктів України заслуговує повної поваги за те, що в умовах конфлікту об’єкти функціонують безпечно", — додав Гроссі.
I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022
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