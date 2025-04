На Южно-Українську АЕС прибув очільник МАГАТЕ

Цитата

"Я перебуваю на Южно-Українській АЕС, щоб зустрітися з українськими посадовцями та персоналом і розпочати надання технічної допомоги для безпеки ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку Україні у ці надзвичайно тяжкі часи", — написав Гроссі.

Він зазначив, що присутність МАГАТЕ допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров’я населення та довкілля в Україні та за її межами.

I'm at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov't officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

"Я особисто подякував персоналу Южно-Української АЕС за витримку та стійкість у ці надзвичайно тяжкі часи. Персонал усіх ядерних об’єктів України заслуговує повної поваги за те, що в умовах конфлікту об’єкти функціонують безпечно", — додав Гроссі.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

