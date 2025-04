На Южно-Украинскую АЭС прибыл глава МАГАТЭ

Цитата

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и персоналом и начать оказание технической помощи для безопасности ядерных объектов страны. Важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку Украине в эти чрезвычайно тяжелые времена", — написал Гросси.

Он отметил, что присутствие МАГАТЭ поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья населения и окружающей среды в Украине и за ее пределами.

I'm at South#UkraineNuclear Power Plant to meet Ukrainian gov't officials and staff, and start@IAEAorgtechnical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to in these extremely difficult times.pic.twitter.com/LqcR23SXgK

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

"Я лично поблагодарил персонал Южно-Украинской АЭС за выдержку и стойкость в эти чрезвычайно тяжелые времена. Персонал всех ядерных объектов Украины заслуживает полного уважения за то, что в условиях конфликта объекты функционируют безопасно", — добавил Гросси.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022

