Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда для переговорів з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні прибув до Калінінграда для переговорів із високопоставленими представниками влади рф, Про це повідомило агентство в Twitter, пише УНН.
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"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі щойно прибув до Калінінграда, росія, для переговорів з російськими високопосадовцями завтра вранці", - йдеться у заяві МАГАТЕ.
Додамо
30 березня Гроссі відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області України.
Він зазначив, що присутність МАГАТЕ допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров’я населення та довкілля в Україні та за її межами.