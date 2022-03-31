Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда для переговорів з росією

Цитата

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі щойно прибув до Калінінграда, росія, для переговорів з російськими високопосадовцями завтра вранці", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

Додамо

30 березня Гроссі відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області України.

Він зазначив, що присутність МАГАТЕ допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка може призвести до серйозних наслідків для здоров’я населення та довкілля в Україні та за її межами.